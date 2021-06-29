Падение цен на золото может стать сильнейшим за последние пять лет

Третий квартал будет и для золота, и для нефти периодом консолидации

Цены на золото возобновили снижение после роста по итогам двух предыдущих торгов, сообщает Trading Economics.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, за июнь драгоценный металл может подешеветь на максимальную величину с ноября 2016 года на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США начнет ужесточение денежно-кредитной политики быстрее, чем ожидалось. С начала текущего месяца стоимость золота снизилась примерно на 7%.

В ходе торгов на NYMEX котировки августовских контрактов опустились на 0,6% - до 1 770,8 долларов США за унцию. Минимум за семь недель в 1 760 долларов США за унцию был зафиксирован 17 июня.

"Третий квартал будет и для золота, и для нефти периодом консолидации. Потребуются экономические данные еще за сколько-то месяцев, чтобы рынок золота решил, действительно ли высокая инфляция будет преходящим явлением (как считают центробанки) или задержится надолго (как опасаемся мы)", – полагает глава стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

В связи с этим золото будет в основном ориентироваться на направление движения американского доллара, предполагая, что реальные доходности облигаций США будут достаточно стабильно держаться в установившемся диапазоне, отмечает эксперт.

По его мнению, золото должно будет отреагировать на новую волну пандемии COVID-19 позитивно, так как она ограничивает возможность центробанков поднимать ставки, даже при повышенной инфляции.

К концу сентября цена золота может зафиксироваться в районе 1 800 долларов США за унцию, прогнозирует Saxo Bank.