Топ-менеджмент Bank of Baku может перейти в МБА

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В ОАО Bank of Baku возможно назначение нового председателя правления.

Об этом сообщили Report из банковских кругов.

По информации, нынешний председатель Аббас Ибрагимов может покинуть пост, а на его место назначат зампреда Эльдара Гамидова.

Предположительно ожидается назначение А.Ибрагимова на руководящую должность в Международный банк Азербайджана (МБА). Вместе с ним возможен трансфер в МБА первого зампреда правления Нахида Зейналова и зампреда Заура Гараисаева, которые также займут в банке руководящие должности.

А.Ибрагимов прокомментировал Report данную информацию, отметив, что пока он продолжает исполнять обязанности председателя Bank of Baku и в случае каких-либо изменений банк распространит официальное заявление.

Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Уставный капитал равен 52,87 млн. манатов. Акции банка принадлежат турецкому NAB Holding (35%), Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО Azsigorta, 31,11%), компании Azpetrol (28,89%), Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета, 5%).