​Ожидается подорожание золота - ПРОГНОЗ

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ При нынешнем темпе добычи золота и алмазов на мировых месторождениях их резервы могут иссякнуть через 20 лет, а резервы платины, меди и никеля иссякнут через 40 лет. Как сообщает Report, эти расчеты проведены аналитиками Goldman Sachs.

Повышение спроса на ценные металлы связано, в основном, с отсутствием новых месторождений. В действительности, себестоимость добычи этих металлов невысока. По прогнозам Goldman Sachs, в 2015 году добыча золота в мире может достичь своего пика и будет сокращаться в последующие годы. По этой причине ожидается сохранение темпов добычи золота в последующие годы.

Ранее с похожим заявлением выступили представители одной из крупнейших золотодобывающей компании Goldcorp, которые отметили, что добыча золота на месторождениях, открытых в рекордном количестве в 1995 году, достигнет пика в 2015 году. В случае если не будут открыты новые месторождения, добыча упадет до минимальной отметки в 2022 году.

Добыча золота многие годы сохраняется на стабильном уровне, однако новые месторождения не открываются, а количество имеющихся месторождений сокращается. Отметим, что если в 2011 году стоимость одной унции золота была максимум 1 889,7 долларов, то сейчас эта цифра составляет 1 187 долларов за унцию. В прошлом году унция золота стоила в среднем 1 266 долларов.

Россия увеличила добычу золота на 7%, произведя в 2014 году 272 тонны, и, таким образом, заняла вторую строчку рейтинга производителей золота, обогнав Австралию. Первое место занимает Китай, который произвел в 2014 году 465,7 тонн золота.