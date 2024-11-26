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В следующем году средняя ежемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане составит 571 манат

В следующем году средняя ежемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане составит 571 манат В 2025 году средняя ежемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане прогнозируется в размере 571 манат.
Финансы
26 ноября 2024 г. 16:53
В следующем году средняя ежемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане составит 571 манат

В 2025 году средняя ежемесячная пенсия по возрасту в Азербайджане прогнозируется в размере 571 манат.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

По его словам, это на 8,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2024 год.

Прогнозируется, что в следующем году средняя ежемесячная пенсия в Азербайджане составит 536 манатов, что на 9,2% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на этот год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn il yaşa görə orta aylıq pensiyanın 571 manat olacağı gözlənilir

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