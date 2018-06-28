Ожидаемая кампания от ОАО "АтаБанк" начинается снова

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Кампания "Оплати безналично, получи наличными" от ОАО "АтаБанк" начинается снова. "Оплати безналично, получи наличными" – это шанс для держателей карт любых местных банков выиграть деньги от ОАО "АтаБанк". В лотерее могут принимать участие резиденты, осуществляющие безналичные операции посредством карт, выпущенных любым действующим банком в Азербайджане, при использовании POS-терминалов, установленных ОАО "АтаБанк" на различных торговых, общественно-бытовых и обслуживающих объектах.

Пользователи платежных карт получают один лотерейный купон за каждый представленный чек или чеки на общую сумму 25 манатов. Именно этот купон дает вам шанс стать победителем и выиграть один из тысячи призов.

Для получения купонов мгновенной стимулирующей лотереи пользователи карт должны собрать все чеки об оплате через POS-терминалы ОАО "АтаБанк" в течение календарного месяца и представить их в любой филиал или отделение банка.

Кампания стартовала 1 июня 2018 года и будет продолжаться до 31 декабря 2018 года.

Отметим, что кампания посвящена 25-летнему юбилею банка.

ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом.