Оверчук: Москва и Баку могут выйти на объем торговли в $5 млрд в 2023 году

Россия и Азербайджан планируют нарастить объем взаимного товарооборота до 5 млрд долларов.

Россия и Азербайджан планируют нарастить объем взаимного товарооборота до 5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на международном экономическом форуме "Россия-Исламский мир: KazanForum".

"Объемы нашей торговли стабильно растут, в 2022 году товарооборот между двумя странами составил 4 млрд 170 млн долларов, это было очень заметное увеличение, почти на 24,5%.... В текущем году у нас идет хороший рост, и мы рассчитываем, по крайней мере планировали, выйти на 5 млрд долларов товарооборота", - отметил Оверчук.

По результатам 2021 года объем торговли между Азербайджаном и Россией вырос на 12,1% по сравнению с 2020 годом и достиг 2,99 млрд долларов. Доля торговых операций с Россией в 2022 году составила 8,83% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.