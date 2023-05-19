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Оверчук: Москва и Баку могут выйти на объем торговли в $5 млрд в 2023 году

Оверчук: Москва и Баку могут выйти на объем торговли в $5 млрд в 2023 году Россия и Азербайджан планируют нарастить объем взаимного товарооборота до 5 млрд долларов.
Финансы
19 мая 2023 г. 17:33
Оверчук: Москва и Баку могут выйти на объем торговли в $5 млрд в 2023 году
Алексей Оверчук

Россия и Азербайджан планируют нарастить объем взаимного товарооборота до 5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на международном экономическом форуме "Россия-Исламский мир: KazanForum".

"Объемы нашей торговли стабильно растут, в 2022 году товарооборот между двумя странами составил 4 млрд 170 млн долларов, это было очень заметное увеличение, почти на 24,5%.... В текущем году у нас идет хороший рост, и мы рассчитываем, по крайней мере планировали, выйти на 5 млрд долларов товарооборота", - отметил Оверчук.

По результатам 2021 года объем торговли между Азербайджаном и Россией вырос на 12,1% по сравнению с 2020 годом и достиг 2,99 млрд долларов. Доля торговых операций с Россией в 2022 году составила 8,83% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Overçuk: “Bu il Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 5 milyard dollara çata bilər”
Версия на английском языке Overchuk: Moscow and Baku can reach $5 billion in trade volume in 2023

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