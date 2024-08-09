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Оверчук: Доля нацвалют в расчетах России и Азербайджана превысила 70%

Оверчук: Доля нацвалют в расчетах России и Азербайджана превысила 70% Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Азербайджана составила более 70% по итогам января - мая 2024 года.
Финансы
9 августа 2024 г. 18:05
Оверчук: Доля нацвалют в расчетах России и Азербайджана превысила 70%

Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Азербайджана составила более 70% по итогам января - мая 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук.

"Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января - мая 2024 года - уже 73,1%", - сказал Оверчук, слова которого приводят в пресс-службе правительства РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə Azərbaycan arasında milli valyutada hesablaşmaların payı 70 %-i ötüb

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