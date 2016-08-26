Отток средств из России вновь усилился

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские акции, с 18 по 24 августа составил 24,5 млн. долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК, по данным EPFR Global, неделей ранее эта цифра составила 167 млн. долларов.

Приток средств в фонды развивающихся рынков резко упал на фоне ожиданий выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен. Инвесторы опасаются, что ФРС может ужесточить денежно-кредитную политику, что окажет давление на рынки.

По данным EPFR Global за неделю, с 18 по 24 августа, чистый приток в фонды развивающихся рынков сократился в 140 раз - с 5,2 млрд. долларов на предыдущей неделе до 37,2 млн. долларов. С начала года потери фондов, работающих с российскими активами, составили 614 млн. долларов.

Процесс оттока капитала влияет и на курс рубля. Если при нефтяных ценах в 50 долларов за баррель курс приблизился к 62 RUB/USD, то сейчас он выше на 5%, то есть 65 RUB/USD. Будущее рубля решится в зависимости от решения ФРС.