Отток капитала из Китая продолжается

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Отток капитала из Китая в 2016 году составил 728 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, эти данные опубликовал британский банк Standard Charted.

По информации, этот показатель сократился на 2,2%. В 2015 году отток капитала из Китая достиг рекордных объемов - 744 млрд долларов.

Отметим, что валютные резервы Китая по итогам декабря 2016 года составили 3,01 трлн долларов, что на 41 млрд меньше, чем в декабре 2015-го.