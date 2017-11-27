Отток из российских активов ускорился

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Отток из фондов, инвестирующих в российские активы, за неделю с 16 по 22 ноября вырос в 1,8 раза, до 71,3 млн долларов с 39 млн долларов по итогам недели, закончившейся 15 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это следует из данных Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Приток сменился оттоком по итогам недели, завершившейся 8 ноября: тогда был приток в 123 млн долларов.

В категории БРИКСТ бесспорным лидером стала Бразилия: чистый приток средств, предназначенных для этого рынка, составил 378 млн долларов. Второе место заняла Индия: приток средств в ориентированные на этот рынок фонды превысил отток на 264 млн долларов.

За неделю к 22 ноября приток средств на развивающиеся рынки, по данным EPFR Global, снова увеличился, и составил 1,5 млрд долларов.