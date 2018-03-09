Отрицательное сальдо товарооборота Азербайджана со странами СНГ увеличилось более чем на 62%

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в январе-феврале составил 581 655,19 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, экспорт в эти страны составил 149 403,68 тыс. долларов, импорт в Азербайджан - 432 251,51 тыс. долларов. Удельный вес стран СНГ в операциях экспорта составил 6,76%, в операциях импорта – 29,78%.

Товарооборот со странами СНГ в годовом сравнении увеличился на 57,61%, в том числе экспорт - на 53,29%, импорт - на 59,16%. За 2 месяца года отрицательное сальдо внешнеторгового оборота со странами СНГ составило 282 847,83 тыс. долларов, что на 62,45% превышает соответствующий показатель за прошлый год.

Россия с товарооборотом в 327 123,75 тыс. долларов занимает основное место среди стран СНГ. В эту страну экспортировано товаров на 83 735,59 тыс. долларов, импортировано - на 243 388,16 тыс. долларов. На ее долю пришлось 3,79% экспортных, 16,77% импортных операций Азербайджана.

Следующие после России места по объему экспорта занимают Украина (50 223,62 тыс. долларов), Казахстан (6 692,64 тыс. долларов), Беларусь (4 059,53 тыс. долларов), Туркменистан (3 525,05 тыс. долларов), Узбекистан (865,1 тыс. долларов), Молдова (135,16 тыс. долларов), Таджикистан (86,54 тыс. долларов), Кыргызстан (80,46 тыс. долларов).

По объему импорта после России следуют Беларусь (71 569,17 тыс. долларов), Украина (54 940,01 тыс. долларов), Казахстан (31 978,12 тыс. долларов), Туркменистан (24 650,05 тыс. долларов), Узбекистан (4 399,09 тыс. долларов), Молдова (1 037,52 тыс. долларов), Кыргызстан (235,99 тыс. долларов), Таджикистан (53,4 тыс. долларов).

Экспорт сократился в Туркменистан, но увеличился во все другие страны. Кроме того, отмечается рост импорта из всех стран СНГ.