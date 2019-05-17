Министр финансов: Отмена 907-ой поправки укрепит отношения между Азербайджаном и США

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В Баку началось четвертое заседание азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии министр финансов Самир Шарифов напомнил, что последнее заседание состоялось семь лет назад.

"Я верю, что впредь подобные мероприятия будут проводиться регулярно", - сказал министр.

По словам Шарифова, до настоящего времени Соединенные Штаты инвестировали в Азербайджан 13,6 млрд долларов, Азербайджан в экономику США - 8,2 млрд долларов. В прошлом году объем экспорта США в Азербайджан составил 530 млн долларов, Азербайджана в США - 330 млн долларов.

"Эти цифры могли быть выше. Сотрудничество между двумя странами следует расширить. Азербайджан является крупнейшим партнером США в кавказском регионе. Соединенные Штаты всегда поддерживали Азербайджан в разработке нефтегазовых месторождений на Каспии и транспортировке углеводородов на мировой рынок. США оказывают незаменимую поддержку проекту "Южный газовый коридор". Однако некоторые вопросы бросают тень на политические и экономические отношения между двумя странами. К примеру, отмена 907-ой поправки приведет к дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и США. Мы надеемся на это и на поддержку справедливой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте со стороны США", - сказал министр.