​Открытие лекции в рамках АЭФ состоялось на площадке МФЦА

В рамках Астанинского экономического форума на площадке Astana International Campus Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) с участием экспертов в области урбанистики, мировой экономики и новых индустрий состоялось открытие лекции AEF Talks.

Как сообщает Report, мероприятие направлено на повышение осведомленности и вовлечение аудитории в открытую экспертную дискуссию для обмена знаниями и опытом в сфере международной экономики в целях непрерывного профессионального развития и повышения индекса человеческого капитала в Казахстане.

В ходе AEF Talks были обсуждены такие темы, как четвертая промышленная революция и будущее городов. Спикеры поделились своим видением будущего промышленности и урбанистики.

Участниками мероприятия стали Джеффри Сакс - профессор, директор Центра по вопросам устойчивого развития Колумбийского университета, лауреат премии "Голубая планета" 2015 года, Владислав Иноземцев - директор Центра исследований постиндустриального общества, член научного Российского совета по международным делам, Николас Гутьеррес - управляющий директор, руководитель практик Ресурсы и Индустрия Х.0 Accenture в России и Мария Григорьева - управляющий директор, руководитель департамента "Технологии" Accenture в России.

AEF Talks состоялись по инициативе и при поддержке Бюро МФЦА (BCPD, Ltd), Института экономических исследований, НК "Астана ЭКСПО-2017", а также ЦПК в области СМИ Қазмедиа орталығы (Медиашкола).