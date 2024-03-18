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Отделения азербайджанских банков и "Азерпочт" будут работать в праздники 

Отделения азербайджанских банков и "Азерпочт" будут работать в праздники  В праздничные дни – с 20 по 26 марта в Азербайджане будут работать отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.
Финансы
18 марта 2024 г. 16:08
Отделения азербайджанских банков и Азерпочт будут работать в праздники 

В праздничные дни – с 20 по 26 марта в Азербайджане будут работать отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни будут работать 127 пунктов продажи 16 банков (в том числе восемь точек продаж четырех банков в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО "Азерпочт" и пять пунктов обмена валюты (в том числе один в круглосуточном режиме).

Ознакомиться с графиком работы пунктов продаж банков, отделений "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по ссылкам:

https://uploads.cbar.az/press-releases/cd262948a276721a06be25573.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/6a337732cb7cf733afa0acbf5.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/532cf4b70f8f36f5c9f6afb6e.pdf

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bayram günlərində banklar və “Azərpoçt” fəaliyyət göstərəcək

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