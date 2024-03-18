Отделения азербайджанских банков и "Азерпочт" будут работать в праздники 

В праздничные дни – с 20 по 26 марта в Азербайджане будут работать отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
В целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни будут работать 127 пунктов продажи 16 банков (в том числе восемь точек продаж четырех банков в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО "Азерпочт" и пять пунктов обмена валюты (в том числе один в круглосуточном режиме).
Ознакомиться с графиком работы пунктов продаж банков, отделений "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по ссылкам: