Отделения азербайджанских банков и "Азерпочт" будут работать в праздники

В праздничные дни – с 20 по 26 марта в Азербайджане будут работать отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

В праздничные дни – с 20 по 26 марта в Азербайджане будут работать отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни будут работать 127 пунктов продажи 16 банков (в том числе восемь точек продаж четырех банков в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО "Азерпочт" и пять пунктов обмена валюты (в том числе один в круглосуточном режиме).

Ознакомиться с графиком работы пунктов продаж банков, отделений "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по ссылкам:

https://uploads.cbar.az/press-releases/cd262948a276721a06be25573.pdf

https://uploads.cbar.az/press-releases/6a337732cb7cf733afa0acbf5.pdf