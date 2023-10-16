Отчисления в резервные фонды в Азербайджане сокращаются на 2%

В 2024 году на отчисления в резервные фонды будет выделено 410 млн манатов или 1,1% расходов государственного бюджета Азербайджана.

В 2024 году на отчисления в резервные фонды будет выделено 410 млн манатов или 1,1% расходов государственного бюджета Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Как отметили в ведомстве, это на 2,3% меньше утвержденного прогноза 2023 года.

Объем средств в резервном фонде президента вновь составит 300 млн манатов, а в резервном фонде бюджета будет на 7,95% меньше в годовом исчислении - 110 млн манатов.

Напомним, что в 2024 году доходы бюджета составят 34 млрд 173 млн манатов, а расходы бюджета - 36 млрд 763 млн манатов.