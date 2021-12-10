Отчисления в бюджет Государственной налоговой службы выросли на 16%

В январе-ноябре текущего года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики перечислила в бюджет 7 961,8 млн манатов.

В январе-ноябре текущего года Государственная налоговая служба при Министерстве экономики перечислила в бюджет 7 961,8 млн манатов.

Это на 21% больше прогноза и на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на ведомство.

На ненефтяной сектор пришлось 5 870,1 млн манатов налоговых поступлений. Это на 14,8% больше прогноза и на 13,5% больше, чем год назад.

За отчетный период регионы Азербайджана отчислили в бюджет 866,6 млн манатов. Это на 14,3% больше прогноза и на 9,3% больше показателя годом ранее.