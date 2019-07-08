Отчисления в бюджет Азербайджана по линии Госкомитета таможни в I полугодии выросли на 28%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-июне 2019 года составил 2 065,161 млн манатов, что на 446,164 млн манатов или 27,6% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 71,79 млн манатов или 17,4%, составив 483,958 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 309,939 млн манатов или 27,8% - до 1 424,239 млн манатов, акцизам – на 61,541 млн манатов или 81,8% - до 136,799 млн манатов, дорожному налогу – на 2,983 млн манатов или 16,75% - до 20,165 млн манатов.