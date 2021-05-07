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Отчисления по линии таможенных органов сократились на 3%

Отчисления по линии таможенных органов сократились на 3% За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 10,1%
Финансы
7 мая 2021 г. 17:47
Отчисления по линии таможенных органов сократились на 3%

В январе-апреле этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 1 314,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 10,1% - до 360,556 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 7,8% - до 888,803 млн манатов, по акцизам выросли на 16,7% - до 51,145 млн манатов, по дорожному налогу - на 9,8% до 13,882 млн манатов.

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