Отчисления по линии таможенных органов сократились на 3%

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 10,1%

В январе-апреле этого года бюджетные поступления по линии Государственного таможенного комитета (ГТС) составили 1 314,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год поступления по таможенным пошлинам выросли на 10,1% - до 360,556 млн манатов, по налогу на добавленную стоимость (НДС) сократились на 7,8% - до 888,803 млн манатов, по акцизам выросли на 16,7% - до 51,145 млн манатов, по дорожному налогу - на 9,8% до 13,882 млн манатов.