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Отчисления из резервных фондов Азербайджана сократились более чем вдвое

Отчисления из резервных фондов Азербайджана сократились более чем вдвое В 2024 году из предусмотренных государственным бюджетом Азербайджана 716,8 млн манатов для резервных фондов было профинансировано 715,3 млн манатов.
Финансы
28 января 2025 г. 14:32
Отчисления из резервных фондов Азербайджана сократились более чем вдвое

В 2024 году из предусмотренных государственным бюджетом Азербайджана 716,8 млн манатов для резервных фондов было профинансировано 715,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 2,1 раза и 2,3 раза меньше по сравнению с 2023 годом соответственно.

Из резервного фонда президента было выделено 245,2 млн манатов, из которых 244,9 млн манатов направлено на финансирование по заявкам соответствующих органов.

Кроме того, на основании распоряжений Кабинета министров из резервного фонда государственного бюджета выделено 471,6 млн манатов, из которых 470,4 млн манатов были профинансированы.

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