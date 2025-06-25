Отчет: Мировое благосостояние в 2029 году достигнет $645 трлн

Объем финансовых активов в мире в 2024 году увеличился на 8,1% и достиг рекордных $305 трлн, тогда как общий объем благосостояния в 2024 году вырос до $512 млн.

Объем финансовых активов в мире в 2024 году увеличился на 8,1% и достиг рекордных $305 трлн, тогда как общий объем благосостояния в 2024 году вырос до $512 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) о мировом благосостоянии.

По данным отчета такому росту способствовали сильные рынки акций и благоприятные настроения инвесторов.

Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) продолжают оставаться самыми быстрорастущими регионами, продемонстрировав подъем соответственно на 14,9% и 7,3% при расчетах в долларах США.

На Ближнем Востоке и в Африке финансовые активы выросли на 4,8%, в Западной Европе - на 0,8%, в Восточной Европе и Центральной Азии - на 0,3%.

В Латинской Америке зафиксировано снижение на 9,3%, в Японии - на 5,2%.

Реальные активы в целом в мире в прошлом году выросли на 4,4%. В том числе в Латинской Америке они увеличились на 2,2%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 8,4%, в Северной Америке - на 11,2%, в Восточной Европе и Центральной Азии - на 1,4%, в АТР - на 2,7%.

В Японии этот показатель снизился на 6,1%, в Западной Европе - на 1,8%.

Финансовые активы включают наличные деньги и депозиты, облигации, акции и доли в паевых инвестиционных фондах, а также страхование жизни и накопления в рамках пенсионных фондов. В реальные активы входит недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования, например, слитки золота и других драгоценных металлов.

По данным отчета, общий объем частного долга в мире в минувшем году увеличился на 0,2% - до $60,8 трлн. В данный показатель входят кредиты по банковским картам, ипотека и другие кратко- и долгосрочные кредиты.

Общий объем благосостояния в 2024 году в мире вырос на 4,4% - до $512 млн. Это ниже среднегодовых темпов повышения в предыдущие четыре года - 5,3%. Основной прирост обеспечили в основном финансовые активы, которые в прошлом году выросли на 8% благодаря позитивной ситуации на фондовых рынках многих развитых и развивающихся стран.

"Валютные колебания и инфляция снижают доходность, а геополитическая напряженность приводит к исторически высокому уровню неопределенности", - подчеркивает BCG.

Аналитики BCG ожидают, что благосостояние будет расти во всех регионах мира и достигнут $644,6 трлн в 2029 году. Самый быстрый рост покажут в Восточной Европе и Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанский регион — среднегодовой рост на 6% в 2024-2029гг. В остальных регионах среднегодовой рост до 2030 года прогнозируется на уровне 4%.

При этом объем финансовых активов в мире в 2029 году достигнет $399 трлн, а среднегодовой рост составит 6% в 2024-2029гг. В ближайшие годы большой потенциал роста у региона АТР — до 2030 года ожидается среднегодовой рост около 9% и Восточной Европе и Центральной Азии - рост на 8%, что выше, чем в Северной Америке (+4%) и Западной Европе (+5%).