Выделивших государству часть жилфонда застройщиков могут освободить от налогов

Со следующего года Азербайджане освобождение от налогообложения и налоговые льготы, поощряющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, будут временными и не будут носить индивидуальный характер.
Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Кроме того, согласно документу, в случае, если занятые строительством зданий предприниматели передают государству определенную часть этого имущества, то доходы от его продажи предлагается освобождать от налогообложения.
Economic DepartmentАвтор новости