 Наверх

Выделивших государству часть жилфонда застройщиков могут освободить от налогов

Освобождение от налогов за выделение части жилфонда государству

Со следующего года Азербайджане освобождение от налогообложения и налоговые льготы, поощряющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, будут временными и не будут носить индивидуальный характер.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Кроме того, согласно документу, в случае, если занятые строительством зданий предприниматели передают государству определенную часть этого имущества, то доходы от его продажи предлагается освобождать от налогообложения. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!