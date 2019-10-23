Выделивших государству часть жилфонда застройщиков могут освободить от налогов

Со следующего года Азербайджане освобождение от налогообложения и налоговые льготы, поощряющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность, будут временными и не будут носить индивидуальный характер.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Кроме того, согласно документу, в случае, если занятые строительством зданий предприниматели передают государству определенную часть этого имущества, то доходы от его продажи предлагается освобождать от налогообложения.