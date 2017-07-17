Осуществлены третьи выплаты процентов по долларовым облигациям SOCAR

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) осуществила очередные выплаты процентов по долларовым облигациям.

Как сообщили Report в компании SOCAR Capital, сегодня на банковские счета владельцев облигаций перечислено по 12,5 доллара за каждую облигацию, что равно в общей сложности 1,25 млн долларов.

Напомним, что это третья по счету выплата по облигациям SOCAR. Предыдущие выплаты совершены 17 января и 17 апреля. С учетом последней выплаты, инвесторы заработали за этот период 3,75 млн долларов.

Вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов заявил, что своевременные выплаты процентов свидетельствуют о финансовой стабильности и соблюдении компанией своих обязательств: “Опубликованные недавно финансовые показатели SOCAR за 2016 год еще раз показали, что финансовое положение компании достаточно стабильное и надежное. SOCAR, которая помимо прочего является активным участником рынков капитала, придает большое значение сохранению доверия инвесторов, вложивших свои средства в облигации SOCAR. Процентные выплаты уже 11 июля были перечислены на счет Национального депозитарного центра".

Сейчас облигации SOCAR - наиболее торгуемый финансовый инструмент на рынке ценных бумаг страны. Общий объем торговых операций на вторичном рынке превысил 90 млн долларов. Только за первые 6 месяцев 2017 года совершены торговые операции с 51 620 облигациями. На бакинской фондовой бирже на долю облигаций SOCAR приходится 82% операций на вторичном рынке по всем облигациям. Большой интерес к облигациям проявляют как юридические, так и физические лица.

На вторичном рынке облигации могут приобрести также иностранные физические и юридические лица. За прошедший период отмечался высокий интерес иностранных инвесторов к ценным бумагам SOCAR. Среди них инвесторы из России, Турции, Украины, Грузии, Казахстана и других стран.

Основными преимуществами облигаций SOCAR является их высокая ликвидность и гарантия выкупа компанией по номинальной стоимости в 1000 долларов.

Напомним, что пятилетние облигации SOCAR выпущены в сентябре 2016 года в объеме 100 млн долларов. Первоначальный спрос на облигации со стороны физических и юридических лиц составил 203 млн долларов, что вдвое превысило предложение. С 17 октября началось обращение облигаций SOCAR на вторичном рынке.

Годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1000 долларов – 5% или 50 долларов в год, проценты выплачиваются каждые 3 месяца в долларах. Выплаты процентов по облигациям осуществлены 17 января, 17 апреля и 17 июля. Следующие выплаты в 2017 году состоятся 17 октября.