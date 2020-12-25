Осуществлена первая выплата держателям облигаций ЗАО AzerGold

Следующая ежеквартальная выплата процентов по облигациям AzerGold состоится в марте 2021 года

24 декабря были произведены первые квартальные выплаты процентов по облигациям ЗАО AzerGold. В общей сложности держателям облигаций было выплачено 200 000 долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

Отметим, что предложенные на финансовом рынке данные облигации служат диверсификации финансовых источников одного из лидеров ненефтяной промышленности страны – ЗАО AzerGold, способствуют развитию рынка ценных бумаг и созданию выгодных и надежных инвестиционных возможностей для граждан.

Облигации ЗАО AzerGold, обеспечивающие более высокую доходность (4% годовых), чем годовая депозитная процентная ставка в иностранной валюте, предлагаемая местными банками, служит благоприятным инвестиционным инструментом для населения.

Выпуск облигаций общим объемом в 20 миллионов долларов США по номинальной цене 100 долларов США за облигацию создала возможность дополнительной прибыли как для местных компаний, так и для граждан. Неслучайно, что спрос во время первого и второго транша облигаций AzerGold, обеспечивающих инвесторам стабильный доход 4 раза в год в течение 3 лет и право выкупа номинальной стоимости облигаций в конце периода, опередил предложение более, чем в два раза. В частности, на облигации, размещенные в объеме 10 миллионов долларов США по каждому траншу, были собраны заявки в размере 25,5 миллионов долларов США по первому и 18 миллионов долларов США по второму аукциону.

Отметим, что 24 сентября и 30 ноября на Бакинской фондовой бирже прошли аукционы по размещению первого и второго траншей облигаций AzerGold. Средневзвешенная цена облигаций составила 101,7 доллара США за первый транш и 102,4 доллара за второй транш. Следующая ежеквартальная выплата процентов по облигациям AzerGold состоится в марте 2021 года.