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    Осуществлен трансфер из министерства финансов в страховую компанию

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    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента международных отношений и перестрахования Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана (Azersigorta).

    Как сообщает Report, им стал Ровшан Джалили.

    Ранее он являлся заместителем директора отдела казначейских операций департамента государственного казначейства министерства финансов и заменил на новом посту Вугара Бабакишиева, который в настоящее время является членом Совета директоров ОАО Gunay Sigorta.

    Напомним, что Azersigorta была основана в 1991 году и является единственной страховой компанией, представленной во всех городах и регионах страны. Ее уставный капитал составляет 9 млн манатов.

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