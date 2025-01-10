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Остаток средств на счетах Фонда развития предпринимательства Нахчывана вырос в 3 раза

Остаток средств на счетах Фонда развития предпринимательства Нахчывана вырос в 3 раза
Финансы
10 января 2025 г. 12:06
Остаток средств на счетах Фонда развития предпринимательства Нахчывана вырос в 3 раза

Остаток средств на счетах Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 1 января 2025 года составил 19,2 млн манатов, что в 2,9 раза больше по сравнению с тем же показателем прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэкономики НАР.

В отчетном году в Нахчыване погашены льготные кредиты на 17,7 млн манатов, что в 2,9 раза превышает показатель прошлого года. Кроме того, за год обеспечено погашение заемщиками проблемных кредитов на 11 млн манатов, что в 14,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun qalıq vəsaiti 3 dəfə artıb

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