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Остаток Фонда обеспечения за 9 месяцев сократился почти на 200 млн манатов

Остаток Фонда обеспечения за 9 месяцев сократился почти на 200 млн манатов Остаток Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям (Фонд обеспечения) на 1 сентября 2023 года составил 30,4 млн манатов и 430 млн долларов (761,4 млн манатов), в общей сложности 791,8 млн манатов в манатном выражении.
Финансы
2 ноября 2023 г. 10:11
Остаток Фонда обеспечения за 9 месяцев сократился почти на 200 млн манатов

Остаток Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям (Фонд обеспечения) на 1 сентября 2023 года составил 30,4 млн манатов и 430 млн долларов (761,4 млн манатов) или в эквиваленте национальной валюты - 791,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 189,8 млн манатов или на 19,3% меньше, чем по состоянию на 1 января.

За отчетный период остаток Гарантийного фонда в манатах снизился в 16,1 раза, а остаток в долларах вырос на 48,3%.

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Версия на английском языке Balance of Azerbaijan’s Provision Fund down over 9 months
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Təminat Fondunun qalığı 9 ayda 200 milyon manata yaxın azalıb

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