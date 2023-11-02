Остаток Фонда обеспечения за 9 месяцев сократился почти на 200 млн манатов

Остаток Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям (Фонд обеспечения) на 1 сентября 2023 года составил 30,4 млн манатов и 430 млн долларов (761,4 млн манатов), в общей сложности 791,8 млн манатов в манатном выражении.

Остаток Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям (Фонд обеспечения) на 1 сентября 2023 года составил 30,4 млн манатов и 430 млн долларов (761,4 млн манатов) или в эквиваленте национальной валюты - 791,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 189,8 млн манатов или на 19,3% меньше, чем по состоянию на 1 января.

За отчетный период остаток Гарантийного фонда в манатах снизился в 16,1 раза, а остаток в долларах вырос на 48,3%.