Остаток Фонда обеспечения за 9 месяцев сократился почти на 200 млн манатов

Остаток Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям (Фонд обеспечения) на 1 сентября 2023 года составил 30,4 млн манатов и 430 млн долларов (761,4 млн манатов) или в эквиваленте национальной валюты - 791,8 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, это на 189,8 млн манатов или на 19,3% меньше, чем по состоянию на 1 января.
За отчетный период остаток Гарантийного фонда в манатах снизился в 16,1 раза, а остаток в долларах вырос на 48,3%.