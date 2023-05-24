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Остаток Гарантийного фонда достиг 840 млн манатов

Остаток Гарантийного фонда достиг 840 млн манатов Остаток “Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям”(Фонд обеспечения) на начало 2022 года составил 24 млн манатов и 480 млн долларов США (816 млн манатов), в общей сложности 840 млн манатов в манатном выражении.
Финансы
24 мая 2023 г. 12:52
Остаток Гарантийного фонда достиг 840 млн манатов

Остаток “Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям”(Фонд обеспечения) на начало 2022 года составил в общей сложности 840 млн манатов (24 млн манатов и 480 млн долларов США (816 млн манатов)).

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2022 год.

Согласно документу, в прошлом году из Гарантийного фонда было использовано в общей сложности 119,1 млн манатов, в том числе 100,7 млн манатов, 9,9 млн долларов США (16,9 млн манатов) и 0,8 млн евро (1,5 млн манатов).

В связи с тем, что в течение 2022 года государственные организации не смогли выполнить обязательства по государственным гарантированным долгам, из Гарантийного фонда на выполнение этих обязательств были направлены средства в размере 119,1 млн манатов.

В целях закрытия части остаточных обязательств по гарантированным государством векселям в размере 219,6 млн долларов США, выпущенным небанковской кредитной организацией ЗАО “Агрокредит” в пользу ОАО "Международный банк Азербайджана", за счет средств гарантийного фонда банку выплачены средства в размере 100 млн манатов (58,8 млн долларов США). Остаточная задолженность после вычета выплаченных средств составила 169,4 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Təminat Fondunun qalığı 1 milyard manata yaxınlaşıb

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