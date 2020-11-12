Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2020)

Основные показатели международных рынков

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,46% - до 2,0009 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0220 маната.