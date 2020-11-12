Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,46% - до 2,0009 маната, курс рубля – на 0,9% - до 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0009
|
1 Российский рубль
|
0.0220
|
1 Австралийский доллар
|
1.2356
|
1 Аргентинское песо
|
0.0214
|
1 Белорусский рубль
|
0.6658
|
1 Бразильский реал
|
0.3148
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1086
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1525
|
1 Чешская крона
|
0.0756
|
100 Чилийских песо
|
0.2248
|
1 Китайский юань
|
0.2568
|
1 Датская крона
|
0.2687
|
1 Грузинский лари
|
0.5168
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2192
|
1 Индийская рупия
|
0.0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2447
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1964
|
1 Швейцарский франк
|
1.8553
|
1 Израильский шекель
|
0.5035
|
1 Канадский доллар
|
1.2997
|
1 Кувейтский динар
|
5.5628
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4111
|
1 Мексиканское песо
|
0.0827
|
1 Молдавский лей
|
0.0993
|
1 Египетский фунт
|
0.1085
|
1 Норвежская крона
|
0.1864
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4464
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2600
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4108
|
1 Турецкая лира
|
0.2174
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0596
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0603
|
100 Японских йен
|
1.6154
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1684
|
Золото (1 унция)
|
3179.0000
|
Серебро (1 унция)
|
41.2209
|
Платина (1 унция)
|
1479.0170
|
Палладий (1 унция)
|
4013.0200