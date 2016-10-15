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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2016)

    Нефть Brent – 51,95 доллара/баррель

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,95 -0,08 14,91
    Нефть WTI (доллар/баррель) 50,35 -0,09 13,07
    Золото (доллар/унция) 1251,7 -5,9 -181,4
    Индексы
    Dow-Jones 18138,38 39,44 713,35
    S&P 500 2132,98 0,43 89,04
    Nasdaq 5214,16 0,83 206,75
    Nikkei 16856,37 82,13 -2177,34
    Dax 10580,38 166,31 -162,63
    FTSE 100 7013,55 35,81 771,23
    CAC 40 4470,92 65,75 -166,14
    Shanghai Composite 3063,809 2,459 -475,371
    Bist 100 77554,21 743,9 5827,22
    RTS 983,04 -4,95 226
    Валюта
    USD/EUR 1,0972 -0,0084 0,0116
    USD/GBP 1,2191 -0,0063 -0,2555
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