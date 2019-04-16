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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня		Разница с началом
года

Товар

Нефть Brent (доллар/баррель)71,18-0,3717,38
Нефть WTI (доллар/баррель)63,40-0,4917,99
Золото (доллар/унция)1 288,30-6,907,00

Индексы

Dow-Jones26 384,77-27,533 057,31
S&P 5002 905,58-1,83398,73
Nasdaq7 976,01-8,151 340,73
Nikkei22 169,11298,552 154,34
Dax12 020,2820,351 461,32
FTSE 1007 436,87-0,19708,74
CAC 40 INDEX5 508,736,03778,04
Shanghai Composite3 177,79-10,84683,89
Bist 10095 191,67-785,153 921,19
RTS1 246,99-6,45178,27

Валюта

USD/EUR1,13040,0005-0,0168
USD/GBP1,31000,00260,0346
JPY/USD112,04000,02002,3500
RUB/USD64,30700,0230-5,0444
TRY/USD5,80410,02260,5147
CNY/USD6,70870,0051-0,1698
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