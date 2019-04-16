Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2019)Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков
https://report.az/storage/news/45fb8cfa221c6e5f3eae8215b97f0625/40c1d172-4eff-4efe-8682-88d4eb734b44_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился 15 апреля, 2019 / 17:48
- Банк Республика выбран ведущим банком, поддерживающим предпринимательство 15 апреля, 2019 / 17:00
- Всемирный банк поддерживает повышение налога на импорт сигарет 15 апреля, 2019 / 16:55
- В Азербайджане заработает Апелляционная комиссия по проблемным кредитам 15 апреля, 2019 / 16:28
- Министр налогов встретился с новым главой миссии МВФ 15 апреля, 2019 / 16:11
- Убыток Счетной палаты увеличился почти втрое 15 апреля, 2019 / 15:17
- Международные переводы в более чем 100 различных валютах от МБА 15 апреля, 2019 / 13:48
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2019) 15 апреля, 2019 / 10:08
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.04.2019) 13 апреля, 2019 / 09:35
- Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда 13 апреля, 2019 / 02:30
Economic DepartmentАвтор новости