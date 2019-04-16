Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков

16 апреля, 2019 09:47

https://report.az/storage/news/45fb8cfa221c6e5f3eae8215b97f0625/40c1d172-4eff-4efe-8682-88d4eb734b44_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия

предыдущего дня Разница с началом

года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 71,18 -0,37 17,38 Нефть WTI (доллар/баррель) 63,40 -0,49 17,99 Золото (доллар/унция) 1 288,30 -6,90 7,00 Индексы Dow-Jones 26 384,77 -27,53 3 057,31 S&P 500 2 905,58 -1,83 398,73 Nasdaq 7 976,01 -8,15 1 340,73 Nikkei 22 169,11 298,55 2 154,34 Dax 12 020,28 20,35 1 461,32 FTSE 100 7 436,87 -0,19 708,74 CAC 40 INDEX 5 508,73 6,03 778,04 Shanghai Composite 3 177,79 -10,84 683,89 Bist 100 95 191,67 -785,15 3 921,19 RTS 1 246,99 -6,45 178,27 Валюта USD/EUR 1,1304 0,0005 -0,0168 USD/GBP 1,3100 0,0026 0,0346 JPY/USD 112,0400 0,0200 2,3500 RUB/USD 64,3070 0,0230 -5,0444 TRY/USD 5,8041 0,0226 0,5147 CNY/USD 6,7087 0,0051 -0,1698