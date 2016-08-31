 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.08.2016)

    Нефть Brent – 48,37 доллара/баррель

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 48,37 -0,89 11,33
    Нефть WTI (доллар/баррель) 46,35 -0,63 9,07
    Золото (доллар/унция) 1 316,5 -10,6 -116,6
    Индексы
    Dow-Jones 18 454,3 -48,69 1 029,27
    S&P 500 2 176,12 -4,26 132,18
    Nasdaq 5 222,99 -9,34 215,58
    Nikkei 16 885,98 154,94 -2 147,73
    Dax 10 657,64 113,2 -85,37
    FTSE 100 6 820,79 -17,26 578,47
    CAC 40 4 457,49 33,24 -179,57
    Shanghai Composite 3 074,677 4,65 -464,503
    Bist 100 77 119,65 1 000,81 5 392,66
    RTS 958,67 -3,41 201,63
    Валюта
    USD/EUR 1,1143 -0,0046 0,0287
    USD/GBP 1,308 -0,0026 -0,1666
    JPY/USD 102,96 1,04 -17,59
    RUB/USD 65,397 0,6627 -7,1239
    TRY/USD 2,963 0,0124 0,0416
    CNY/USD 6,6807 -0,0023 0,187
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi