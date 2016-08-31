Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.08.2016)

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|48,37
|-0,89
|11,33
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|46,35
|-0,63
|9,07
|Золото (доллар/унция)
|1 316,5
|-10,6
|-116,6
|Индексы
|Dow-Jones
|18 454,3
|-48,69
|1 029,27
|S&P 500
|2 176,12
|-4,26
|132,18
|Nasdaq
|5 222,99
|-9,34
|215,58
|Nikkei
|16 885,98
|154,94
|-2 147,73
|Dax
|10 657,64
|113,2
|-85,37
|FTSE 100
|6 820,79
|-17,26
|578,47
|CAC 40
|4 457,49
|33,24
|-179,57
|Shanghai Composite
|3 074,677
|4,65
|-464,503
|Bist 100
|77 119,65
|1 000,81
|5 392,66
|RTS
|958,67
|-3,41
|201,63
|Валюта
|USD/EUR
|1,1143
|-0,0046
|0,0287
|USD/GBP
|1,308
|-0,0026
|-0,1666
|JPY/USD
|102,96
|1,04
|-17,59
|RUB/USD
|65,397
|0,6627
|-7,1239
|TRY/USD
|2,963
|0,0124
|0,0416
|CNY/USD
|6,6807
|-0,0023
|0,187
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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