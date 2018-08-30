Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2018)

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|77,36
|1,4
|10,49
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|68,95
|0,14
|8,53
|Золото (доллар/унция)
|1211,5
|-2,9
|-97,8
|Индексы
|Dow-Jones
|26124,57
|60,55
|1405,35
|S&P 500
|2914,04
|16,52
|240,43
|Nasdaq
|8109,69
|79,65
|1206,3
|Nikkei
|22848,22
|34,75
|83,28
|Dax
|12561,68
|34,26
|-355,96
|FTSE 100
|7563,21
|-54,01
|-124,56
|CAC 40
|5501,33
|16,34
|188,77
|Shanghai Composite
|2769,29
|-8,69
|-537,88
|Bist 100
|93464,82
|-381,32
|-21868,18
|RTS
|1085,01
|6,73
|-69,42
|Валюта
|USD/EUR
|1,1707
|0,0012
|-0,0298
|USD/GBP
|1,3026
|0,0153
|-0,0487
|JPY/USD
|111,68
|0,49
|-1,01
|RUB/USD
|68,0449
|0,1961
|10,356
|TRY/USD
|6,4687
|0,1934
|2,6705
|CNY/USD
|6,8212
|0,0181
|0,3144
Tural İbadlıАвтор новости
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