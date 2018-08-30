Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2018)

30 августа, 2018 10:00

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 77,36 1,4 10,49 Нефть WTI (доллар/баррель) 68,95 0,14 8,53 Золото (доллар/унция) 1211,5 -2,9 -97,8 Индексы Dow-Jones 26124,57 60,55 1405,35 S&P 500 2914,04 16,52 240,43 Nasdaq 8109,69 79,65 1206,3 Nikkei 22848,22 34,75 83,28 Dax 12561,68 34,26 -355,96 FTSE 100 7563,21 -54,01 -124,56 CAC 40 5501,33 16,34 188,77 Shanghai Composite 2769,29 -8,69 -537,88 Bist 100 93464,82 -381,32 -21868,18 RTS 1085,01 6,73 -69,42 Валюта USD/EUR 1,1707 0,0012 -0,0298 USD/GBP 1,3026 0,0153 -0,0487 JPY/USD 111,68 0,49 -1,01 RUB/USD 68,0449 0,1961 10,356 TRY/USD 6,4687 0,1934 2,6705 CNY/USD 6,8212 0,0181 0,3144