Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.09.2016)

29 сентября, 2016 09:48

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 48,69 1,96 11,65 Нефть WTI (доллар/

баррель) 47,05 2,26 9,77 Золото (доллар/унция) 1323,7 -68,35 -109,4 Индексы Dow-Jones 18339,24 110,94 914,21 S&P 500 2171,37 11,44 127,43 Nasdaq 5318,55 12,84 311,14 Nikkei 16704,48 264,27 -2329,23 Dax 10438,34 76,86 -304,67 FTSE 100 6849,38 41,71 607,06 CAC 40 INDEX 4432,45 33,77 -204,61 Shanghai Composite 2987,588 -0,952 -551,592 Bist 100 77677,78 517,11 5950,79 RTS 975,31 2,13 218,27 Валюта USD/EUR 1,1217 0,0007 0,0361 USD/GBP 1,3019 0,0016 -0,1727 JPY/USD 100,69 0,1 -19,86 RUB/USD 63,08 -0,776 -9,4409 TRY/USD 2,9798 0,0037 0,0584 CNY/USD 6,6751 0,004 0,1814