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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.09.2016)

    Нефть Brent - 48,69 доллара/баррель

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		48,691,9611,65
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		47,052,269,77
    Золото (доллар/унция)1323,7-68,35-109,4
    Индексы  
    Dow-Jones18339,24110,94914,21
    S&P 5002171,3711,44127,43
    Nasdaq5318,5512,84311,14
    Nikkei16704,48264,27-2329,23
    Dax10438,3476,86-304,67
    FTSE 1006849,3841,71607,06
    CAC 40 INDEX4432,4533,77-204,61
    Shanghai Composite2987,588-0,952-551,592
    Bist 10077677,78517,115950,79
    RTS975,312,13218,27
    Валюта  
    USD/EUR1,12170,00070,0361
    USD/GBP1,30190,0016-0,1727
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