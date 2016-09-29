Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.09.2016)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/
баррель)
|48,69
|1,96
|11,65
|Нефть WTI (доллар/
баррель)
|47,05
|2,26
|9,77
|Золото (доллар/унция)
|1323,7
|-68,35
|-109,4
|Индексы
|Dow-Jones
|18339,24
|110,94
|914,21
|S&P 500
|2171,37
|11,44
|127,43
|Nasdaq
|5318,55
|12,84
|311,14
|Nikkei
|16704,48
|264,27
|-2329,23
|Dax
|10438,34
|76,86
|-304,67
|FTSE 100
|6849,38
|41,71
|607,06
|CAC 40 INDEX
|4432,45
|33,77
|-204,61
|Shanghai Composite
|2987,588
|-0,952
|-551,592
|Bist 100
|77677,78
|517,11
|5950,79
|RTS
|975,31
|2,13
|218,27
|Валюта
|USD/EUR
|1,1217
|0,0007
|0,0361
|USD/GBP
|1,3019
|0,0016
|-0,1727
|JPY/USD
|100,69
|0,1
|-19,86
|RUB/USD
|63,08
|-0,776
|-9,4409
|TRY/USD
|2,9798
|0,0037
|0,0584
|CNY/USD
|6,6751
|0,004
|0,1814
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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