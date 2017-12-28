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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.12.2017)

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 66,44 -0,58 9,62
    Нефть WTI (доллар/баррель) 59,64 -0,33 5,92
    Золото (доллар/унция) 1 291,4 3,9 141,4
    Индексы
    Dow-Jones 24 774,3 28,09 5011,7
    S&P 500 2 682,62 2,12 443,79
    Nasdaq 6 939,34 3,09 1 556,23
    Nikkei 22 896,55 3,86 3 782,18
    Dax 13 070,02 -2,77 1 588,96
    FTSE 100 7 620,68 28,02 477,85
    CAC 40 5 368,84 4,12 506,53
    Shanghai Composite 3 275,783 -30,337 172,143
    Bist 100 112 149,7 143,11 34 011,05
    RTS 1 148,92 3,95 -3,41
    Валюта
    USD/EUR 1,1888 0,003 0,1372
    USD/GBP 1,34 0,0026 0,1062
    JPY/USD 113,35 -0,38 -5,94
    RUB/USD 57,759 0,1013 -3,514
    TRY/USD 3,8163 0,0077 0,2886
    CNY/USD 6,5564 0,0114 -0,3886
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