Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2018)

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|74,64
|-0,12
|7,77
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|67,97
|-0,21
|7,55
|Золото (доллар/унция)
|1324,1
|6,2
|14,8
|Индексы
|Dow-Jones
|24311,19
|-11,15
|-408,03
|S&P 500
|2669,91
|2,97
|-3,7
|Nasdaq
|7119,8
|1,12
|216,41
|Nikkei
|22467,87
|148,26
|-297,07
|Dax
|12580,87
|80,4
|-336,77
|FTSE 100
|7502,21
|260,78
|-185,56
|CAC 40
|5483,19
|29,61
|170,63
|Shanghai Composite
|3082,23
|7,2
|-224,94
|Bist 100
|107614,27
|556,33
|-7718,73
|RTS
|1167,12
|20,27
|12,69
|Валюта
|USD/EUR
|1,213
|0,003
|0,0125
|USD/GBP
|1,3781
|-0,0119
|0,0268
|JPY/USD
|109,05
|-0,3
|-3,64
|RUB/USD
|62,1593
|-0,5807
|4,4704
|TRY/USD
|4,0426
|-0,0274
|0,2444
|CNY/USD
|6,3322
|-0,0078
|-0,1746
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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