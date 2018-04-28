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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2018)

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 74,64 -0,12 7,77
    Нефть WTI (доллар/баррель) 67,97 -0,21 7,55
    Золото (доллар/унция) 1324,1 6,2 14,8
    Индексы
    Dow-Jones 24311,19 -11,15 -408,03
    S&P 500 2669,91 2,97 -3,7
    Nasdaq 7119,8 1,12 216,41
    Nikkei 22467,87 148,26 -297,07
    Dax 12580,87 80,4 -336,77
    FTSE 100 7502,21 260,78 -185,56
    CAC 40 5483,19 29,61 170,63
    Shanghai Composite 3082,23 7,2 -224,94
    Bist 100 107614,27 556,33 -7718,73
    RTS 1167,12 20,27 12,69
    Валюта
    USD/EUR 1,213 0,003 0,0125
    USD/GBP 1,3781 -0,0119 0,0268
    JPY/USD 109,05 -0,3 -3,64
    RUB/USD 62,1593 -0,5807 4,4704
    TRY/USD 4,0426 -0,0274 0,2444
    CNY/USD 6,3322 -0,0078 -0,1746
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