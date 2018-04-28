Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.04.2018)

28 апреля, 2018 09:48

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 74,64 -0,12 7,77 Нефть WTI (доллар/баррель) 67,97 -0,21 7,55 Золото (доллар/унция) 1324,1 6,2 14,8 Индексы Dow-Jones 24311,19 -11,15 -408,03 S&P 500 2669,91 2,97 -3,7 Nasdaq 7119,8 1,12 216,41 Nikkei 22467,87 148,26 -297,07 Dax 12580,87 80,4 -336,77 FTSE 100 7502,21 260,78 -185,56 CAC 40 5483,19 29,61 170,63 Shanghai Composite 3082,23 7,2 -224,94 Bist 100 107614,27 556,33 -7718,73 RTS 1167,12 20,27 12,69 Валюта USD/EUR 1,213 0,003 0,0125 USD/GBP 1,3781 -0,0119 0,0268 JPY/USD 109,05 -0,3 -3,64 RUB/USD 62,1593 -0,5807 4,4704 TRY/USD 4,0426 -0,0274 0,2444 CNY/USD 6,3322 -0,0078 -0,1746