Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2017)

Баку. 28 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего
дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/
баррель)
|55,52
|-0,72
|-1,3
|Нефть WTI (доллар/
баррель)
|53,17
|-0,61
|-0,55
|Золото (доллар/унция)
|1191,1
|1,3
|41,1
|Индексы
|Dow-Jones
|20093,78
|-7,13
|331,18
|S&P 500
|2294,69
|-1,99
|55,86
|Nasdaq
|5660,78
|5,6
|277,67
|Nikkei
|19467,4
|12,52
|353,03
|Dax
|11814,27
|-34,36
|333,21
|FTSE 100
|7184,49
|23
|41,66
|CAC 40 INDEX
|4839,98
|-27,26
|-22,33
|Shanghai Composite
|3159,166
|0
|55,526
|Bist 100
|83827,39
|0,85
|5688,73
|RTS
|1195,61
|31,99
|43,28
|Валюта
|USD/EUR
|1,0699
|0,0017
|-0,9817
|USD/GBP
|1,2555
|-0,0042
|0,0217
|JPY/USD
|115,1
|0,57
|-4,19
|RUB/USD
|59,8772
|-0,463
|-1,3958
|TRY/USD
|3,87
|0,0201
|0,3423
|CNY/USD
|6,884
|0
|-0,061
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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