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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2017)

    Нефть Brent - 55,52 долларов/баррель

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/

     Последняя ценаРазница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар  
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		55,52-0,72-1,3
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		53,17-0,61-0,55
    Золото (доллар/унция)1191,11,341,1
    Индексы   
    Dow-Jones20093,78-7,13331,18
    S&P 5002294,69-1,9955,86
    Nasdaq5660,785,6277,67
    Nikkei19467,412,52353,03
    Dax11814,27-34,36333,21
    FTSE 1007184,492341,66
    CAC 40 INDEX4839,98-27,26-22,33
    Shanghai Composite3159,166055,526
    Bist 10083827,390,855688,73
    RTS1195,6131,9943,28
    Валюта   
    USD/EUR1,06990,0017-0,9817
    USD/GBP1,2555-0,00420,0217
    JPY/USD115,10,57-4,19
    RUB/USD59,8772-0,463-1,3958
    TRY/USD3,870,02010,3423
    CNY/USD6,8840-0,061
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