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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2017)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2017)
Нефть Brent – 56,24 доллара/баррель

Баку. 27 января. REPORT.AZ/

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 56,24 0,97 -0,58
Нефть WTI (доллар/баррель) 53,78 1,03 0,06
Золото (доллар/унция) 1189,8 -10,7 39,8
Индексы
Dow-Jones 20100,91 32,4 338,31
S&P 500 2296,68 -1,69 57,85
Nasdaq 5655,18 -1,16 272,07
Nikkei 19454,88 397,38 340,51
Dax 11848,63 42,58 367,57
FTSE 100 7161,49 -2,94 18,66
CAC 40 4867,24 -10,43 4,93
Shanghai Composite 3159,166 9,616 55,526
Bist 100 83826,54 698,28 5687,88
RTS 1163,62 3,83 11,29
Валюта
USD/EUR 1,0682 -0,0066 -0,9834
USD/GBP 1,2597 -0,0037 0,0259
JPY/USD 114,53 1,25 -4,76
RUB/USD 60,3402 0,802 -0,9328
TRY/USD 3,8499 0,0196 0,3222
CNY/USD 6,884 0,0004 -0,061
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