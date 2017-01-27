Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.01.2017)

Баку. 27 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|56,24
|0,97
|-0,58
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,78
|1,03
|0,06
|Золото (доллар/унция)
|1189,8
|-10,7
|39,8
|Индексы
|Dow-Jones
|20100,91
|32,4
|338,31
|S&P 500
|2296,68
|-1,69
|57,85
|Nasdaq
|5655,18
|-1,16
|272,07
|Nikkei
|19454,88
|397,38
|340,51
|Dax
|11848,63
|42,58
|367,57
|FTSE 100
|7161,49
|-2,94
|18,66
|CAC 40
|4867,24
|-10,43
|4,93
|Shanghai Composite
|3159,166
|9,616
|55,526
|Bist 100
|83826,54
|698,28
|5687,88
|RTS
|1163,62
|3,83
|11,29
|Валюта
|USD/EUR
|1,0682
|-0,0066
|-0,9834
|USD/GBP
|1,2597
|-0,0037
|0,0259
|JPY/USD
|114,53
|1,25
|-4,76
|RUB/USD
|60,3402
|0,802
|-0,9328
|TRY/USD
|3,8499
|0,0196
|0,3222
|CNY/USD
|6,884
|0,0004
|-0,061
Nərmin RəhimovaАвтор новости