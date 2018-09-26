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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.09.2018)

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 81,83 0,63 14,96
    Нефть WTI (доллар/баррель) 72,26 0,18 11,84
    Золото (доллар/унция) 1 205,1 0,7 - 104,2
    Индексы
    Dow-Jones 26 492,21 - 69,84 1 842,83
    S&P 500 2 915,56 - 3,81 241,95
    Nasdaq 8 007,47 14,22 1 104,08
    Nikkei 23 940,26 70,33 1 175,32
    Dax 12 374,66 23,84 -542,98
    FTSE 100 7 507,56 49,15 -180,21
    CAC 40 5 479,1 2,93 166,54
    Shanghai Composite 2 871,14 73,65 -436,03
    Bist 100 99 292,47 - 254,97 -16 040,53
    RTS 1 169,04 6,06 14,61
    Валюта
    USD/EUR 1,1767 0,0019 -0,0238
    USD/GBP 1,3184 0,0064 -0,0329
    JPY/USD 112,97 0,08 0,28
    RUB/USD 65,7883 - 0,1603 8,0994
    TRY/USD 6,1616 0,0086 1,5647
    CNY/USD 6,8675 0,0104 0,3607
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