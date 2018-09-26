Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.09.2018)

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|81,83
|0,63
|14,96
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|72,26
|0,18
|11,84
|Золото (доллар/унция)
|1 205,1
|0,7
|- 104,2
|Индексы
|Dow-Jones
|26 492,21
|- 69,84
|1 842,83
|S&P 500
|2 915,56
|- 3,81
|241,95
|Nasdaq
|8 007,47
|14,22
|1 104,08
|Nikkei
|23 940,26
|70,33
|1 175,32
|Dax
|12 374,66
|23,84
|-542,98
|FTSE 100
|7 507,56
|49,15
|-180,21
|CAC 40
|5 479,1
|2,93
|166,54
|Shanghai Composite
|2 871,14
|73,65
|-436,03
|Bist 100
|99 292,47
|- 254,97
|-16 040,53
|RTS
|1 169,04
|6,06
|14,61
|Валюта
|USD/EUR
|1,1767
|0,0019
|-0,0238
|USD/GBP
|1,3184
|0,0064
|-0,0329
|JPY/USD
|112,97
|0,08
|0,28
|RUB/USD
|65,7883
|- 0,1603
|8,0994
|TRY/USD
|6,1616
|0,0086
|1,5647
|CNY/USD
|6,8675
|0,0104
|0,3607
Economic DepartmentАвтор новости
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