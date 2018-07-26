Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2018)

26 июля, 2018 09:50

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 73,93 0,49 7,06 Нефть WTI (доллар/баррель) 69,3 0,78 8,88 Золото (доллар/унция) 1241 6,4 -68,3 Индексы Dow-Jones 25414,1 172,16 694,88 S&P 500 2846,07 25,67 172,46 Nasdaq 7932,24 91,47 1028,85 Nikkei 22607,4 10,52 -157,54 Dax 12579,33 -110,06 -338,31 FTSE 100 7658,26 -50,79 -29,51 CAC 40 INDEX 5426,41 -7,78 113,85 Shanghai Composite 2903,65 -1,91 -403,52 Bist 100 94216,7 2082,88 -21116,3 RTS 1141,7 -2,11 -12,73 Валюта USD/EUR 1,1729 0,0042 -0,0276 USD/GBP 1,3189 0,0044 -0,0324 JPY/USD 110,98 -0,22 -1,71 RUB/USD 62,8134 -0,5182 5,1245 TRY/USD 4,7732 -0,112 0,975 CNY/USD 6,7697 -0,023 0,2629