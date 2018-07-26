Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2018)

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|73,93
|0,49
|7,06
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|69,3
|0,78
|8,88
|Золото (доллар/унция)
|1241
|6,4
|-68,3
|Индексы
|Dow-Jones
|25414,1
|172,16
|694,88
|S&P 500
|2846,07
|25,67
|172,46
|Nasdaq
|7932,24
|91,47
|1028,85
|Nikkei
|22607,4
|10,52
|-157,54
|Dax
|12579,33
|-110,06
|-338,31
|FTSE 100
|7658,26
|-50,79
|-29,51
|CAC 40 INDEX
|5426,41
|-7,78
|113,85
|Shanghai Composite
|2903,65
|-1,91
|-403,52
|Bist 100
|94216,7
|2082,88
|-21116,3
|RTS
|1141,7
|-2,11
|-12,73
|Валюта
|USD/EUR
|1,1729
|0,0042
|-0,0276
|USD/GBP
|1,3189
|0,0044
|-0,0324
|JPY/USD
|110,98
|-0,22
|-1,71
|RUB/USD
|62,8134
|-0,5182
|5,1245
|TRY/USD
|4,7732
|-0,112
|0,975
|CNY/USD
|6,7697
|-0,023
|0,2629
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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