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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.07.2018)

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 73,93 0,49 7,06
    Нефть WTI (доллар/баррель) 69,3 0,78 8,88
    Золото (доллар/унция) 1241 6,4 -68,3
    Индексы
    Dow-Jones 25414,1 172,16 694,88
    S&P 500 2846,07 25,67 172,46
    Nasdaq 7932,24 91,47 1028,85
    Nikkei 22607,4 10,52 -157,54
    Dax 12579,33 -110,06 -338,31
    FTSE 100 7658,26 -50,79 -29,51
    CAC 40 INDEX 5426,41 -7,78 113,85
    Shanghai Composite 2903,65 -1,91 -403,52
    Bist 100 94216,7 2082,88 -21116,3
    RTS 1141,7 -2,11 -12,73
    Валюта
    USD/EUR 1,1729 0,0042 -0,0276
    USD/GBP 1,3189 0,0044 -0,0324
    JPY/USD 110,98 -0,22 -1,71
    RUB/USD 62,8134 -0,5182 5,1245
    TRY/USD 4,7732 -0,112 0,975
    CNY/USD 6,7697 -0,023 0,2629
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