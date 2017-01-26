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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.01.2017)

    Нефть Brent – 55,27 доллара/баррель

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,27 -0,06 -1,55
    Нефть WTI (доллар/баррель) 52,75 -0,32 -0,97
    Золото (доллар/унция) 1200,5 -13,1 50,5
    Индексы
    Dow-Jones 20068,51 155,8 305,91
    S&P 500 2298,37 18,3 59,54
    Nasdaq 5656,34 55,38 273,23
    Nikkei 19057,5 269,51 -56,87
    Dax 11806,05 211,11 324,99
    FTSE 100 7164,43 14,09 21,6
    CAC 40 4877,67 47,64 15,36
    Shanghai Composite 3149,55 7 45,91
    Bist 100 83128,26 -1079,63 4989,6
    RTS 1159,79 4,41 7,46
    Валюта
    USD/EUR 1,0748 0,0017 -0,9768
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