Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.10.2016)

25 октября, 2016 09:48

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой

закрытия предыдущего

дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/

баррель) 51,46 -0,32 14,42 Нефть WTI (доллар/

баррель) 50,52 -0,33 13,24 Золото (доллар/унция) 1 263,7 -3 -169,4 Индексы Dow-Jones 18 223,03 77,32 798 S&P 500 2 151,33 10,17 107,39 Nasdaq 5 309,83 52,43 302,42 Nikkei 17 234,42 49,83 -1 799,29 Dax 10 761,17 50,44 18,16 FTSE 100 6 986,4 -34,07 744,08 CAC 40 INDEX 4 552,58 16,51 -84,48 Shanghai Composite 3 128,25 37,31 -410,93 Bist 100 79 932,55 1 088,89 8 205,56 RTS 993,77 55,4 236,73 Валюта USD/EUR 1,0882 -0,0002 0,0026 USD/GBP 1,2238 0,0004 -0,2508 JPY/USD 104,18 0,38 -16,37 RUB/USD 62,227 -0,146 -10,2939 TRY/USD 3,08 -0,001 0,1586 CNY/USD 6,7752 0,0082 0,2815