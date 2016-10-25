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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.10.2016)

    Нефть Brent - 51,46 доллара/баррель

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/

     Последняя цена
    		Разница с ценой
    закрытия предыдущего
    дня    		Разница с началом года
    Товар   
    Нефть Brent (доллар/
    баррель)    		51,46-0,3214,42
    Нефть WTI (доллар/
    баррель)    		50,52-0,3313,24
    Золото (доллар/унция)1 263,7-3-169,4
    Индексы   
    Dow-Jones18 223,0377,32798
    S&P 5002 151,3310,17107,39
    Nasdaq5 309,8352,43302,42
    Nikkei17 234,4249,83-1 799,29
    Dax10 761,1750,4418,16
    FTSE 1006 986,4-34,07744,08
    CAC 40 INDEX4 552,5816,51-84,48
    Shanghai Composite3 128,2537,31-410,93
    Bist 10079 932,551 088,898 205,56
    RTS993,7755,4236,73
    Валюта   
    USD/EUR1,0882-0,00020,0026
    USD/GBP1,22380,0004-0,2508
    JPY/USD104,180,38-16,37
    RUB/USD62,227-0,146-10,2939
    TRY/USD3,08-0,0010,1586
    CNY/USD6,77520,00820,2815
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