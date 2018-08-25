Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2018)

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|75,82
|1,09
|8,95
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|68,72
|0,89
|8,3
|Золото (доллар/унция)
|1213,3
|19,3
|-96
|Индексы
|Dow-Jones
|25790,35
|133,37
|1071,13
|S&P 500
|2874,69
|17,71
|201,08
|Nasdaq
|7945,98
|67,52
|1042,59
|Nikkei
|22601,77
|7,4
|-163,17
|Dax
|12394,52
|28,94
|-523,12
|FTSE 100
|7577,49
|14,27
|-110,28
|CAC 40
|5432,5
|13,17
|119,94
|Shanghai Composite
|2729,43
|4,8
|-577,74
|Bist 100
|90185,99
|0
|-25147,01
|RTS
|1064,46
|21,37
|-89,97
|Валюта
|USD/EUR
|1,1622
|0,0082
|-0,0383
|USD/GBP
|1,2846
|0,0035
|-0,0667
|JPY/USD
|111,24
|-0,05
|-1,45
|RUB/USD
|67,29
|-0,9399
|9,6011
|TRY/USD
|6,03
|-0,0935
|2,2318
|CNY/USD
|6,81
|-0,0678
|0,3032
Nərmin RəhimovaАвтор новости