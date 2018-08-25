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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2018)

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 75,82 1,09 8,95
    Нефть WTI (доллар/баррель) 68,72 0,89 8,3
    Золото (доллар/унция) 1213,3 19,3 -96
    Индексы
    Dow-Jones 25790,35 133,37 1071,13
    S&P 500 2874,69 17,71 201,08
    Nasdaq 7945,98 67,52 1042,59
    Nikkei 22601,77 7,4 -163,17
    Dax 12394,52 28,94 -523,12
    FTSE 100 7577,49 14,27 -110,28
    CAC 40 5432,5 13,17 119,94
    Shanghai Composite 2729,43 4,8 -577,74
    Bist 100 90185,99 0 -25147,01
    RTS 1064,46 21,37 -89,97
    Валюта
    USD/EUR 1,1622 0,0082 -0,0383
    USD/GBP 1,2846 0,0035 -0,0667
    JPY/USD 111,24 -0,05 -1,45
    RUB/USD 67,29 -0,9399 9,6011
    TRY/USD 6,03 -0,0935 2,2318
    CNY/USD 6,81 -0,0678 0,3032
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