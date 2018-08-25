Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2018)

25 августа, 2018 09:53

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 75,82 1,09 8,95 Нефть WTI (доллар/баррель) 68,72 0,89 8,3 Золото (доллар/унция) 1213,3 19,3 -96 Индексы Dow-Jones 25790,35 133,37 1071,13 S&P 500 2874,69 17,71 201,08 Nasdaq 7945,98 67,52 1042,59 Nikkei 22601,77 7,4 -163,17 Dax 12394,52 28,94 -523,12 FTSE 100 7577,49 14,27 -110,28 CAC 40 5432,5 13,17 119,94 Shanghai Composite 2729,43 4,8 -577,74 Bist 100 90185,99 0 -25147,01 RTS 1064,46 21,37 -89,97 Валюта USD/EUR 1,1622 0,0082 -0,0383 USD/GBP 1,2846 0,0035 -0,0667 JPY/USD 111,24 -0,05 -1,45 RUB/USD 67,29 -0,9399 9,6011 TRY/USD 6,03 -0,0935 2,2318 CNY/USD 6,81 -0,0678 0,3032