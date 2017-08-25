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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2017)

    Нефть Brent – 52,41 доллара/баррель

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 52,41 0,37 - 4,41
    Нефть WTI (доллар/баррель) 47,76 0,33 - 5,96
    Золото (доллар/унция) 1 292,44 0,44 142,44
    Индексы
    Dow-Jones 21 783,4 -28,69 2 020,8
    S&P 500 2 438,97 -5,07 200,14
    Nasdaq 6 271,33 -7,08 888,22
    Nikkei 19 472 118,23 357,63
    Dax 12 180,83 6,53 699,77
    FTSE 100 7 407,06 24,41 264,23
    CAC 40 5 113,13 -2,25 250,82
    Shanghai Composite 3 319,15 47,64 215,51
    Bist 100 109 153,91 201,18 31 015,25
    RTS 1 049,96 5 - 102,37
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    USD/EUR 1,1798 -0,0002 0,1283
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