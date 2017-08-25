Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2017)

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,41
|0,37
|- 4,41
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|47,76
|0,33
|- 5,96
|Золото (доллар/унция)
|1 292,44
|0,44
|142,44
|Индексы
|Dow-Jones
|21 783,4
|-28,69
|2 020,8
|S&P 500
|2 438,97
|-5,07
|200,14
|Nasdaq
|6 271,33
|-7,08
|888,22
|Nikkei
|19 472
|118,23
|357,63
|Dax
|12 180,83
|6,53
|699,77
|FTSE 100
|7 407,06
|24,41
|264,23
|CAC 40
|5 113,13
|-2,25
|250,82
|Shanghai Composite
|3 319,15
|47,64
|215,51
|Bist 100
|109 153,91
|201,18
|31 015,25
|RTS
|1 049,96
|5
|- 102,37
|Валюта
|USD/EUR
|1,1798
|-0,0002
|0,1283
|USD/GBP
|1,2812
|0,0011
|0,0474
|JPY/USD
|109,62
|0,06
|- 9,67
|RUB/USD
|59,1624
|- 0,0994
|- 2,1106
|TRY/USD
|3,4857
|0,0017
|- 0,042
|CNY/USD
|6,6642
|0,0028
|- 0,2808
Cavid ƏzimovАвтор новости
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