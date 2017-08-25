Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.08.2017)

25 августа, 2017 09:54

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 52,41 0,37 - 4,41 Нефть WTI (доллар/баррель) 47,76 0,33 - 5,96 Золото (доллар/унция) 1 292,44 0,44 142,44 Индексы Dow-Jones 21 783,4 -28,69 2 020,8 S&P 500 2 438,97 -5,07 200,14 Nasdaq 6 271,33 -7,08 888,22 Nikkei 19 472 118,23 357,63 Dax 12 180,83 6,53 699,77 FTSE 100 7 407,06 24,41 264,23 CAC 40 5 113,13 -2,25 250,82 Shanghai Composite 3 319,15 47,64 215,51 Bist 100 109 153,91 201,18 31 015,25 RTS 1 049,96 5 - 102,37 Валюта USD/EUR 1,1798 -0,0002 0,1283 USD/GBP 1,2812 0,0011 0,0474 JPY/USD 109,62 0,06 - 9,67 RUB/USD 59,1624 - 0,0994 - 2,1106 TRY/USD 3,4857 0,0017 - 0,042 CNY/USD 6,6642 0,0028 - 0,2808