 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.04.2017)

    Нефть Brent – 51,6 доллара/баррель

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 51,6 - 0,36 - 5,22
    Нефть WTI (доллар/баррель) 49,23 - 0,39 - 4,49
    Золото (доллар/унция) 1277,5 - 11,6 127,5
    Индексы
    Dow-Jones 20 763,89 216,13 1 001,29
    S&P 500 2374,15 25,46 135,32
    Nasdaq 5 983,82 73,3 600,71
    Nikkei 18 875,88 255,13 - 238,49
    Dax 12 454,98 406,41 973,92
    FTSE 100 7 264,68 150,13 121,85
    CAC 40 5 268,85 209,65 406,54
    Shanghai Composite 3 129,53 - 43,621 25,89
    Bist 100 93 802,81 1378,88 15 664,15
    RTS 1 116,58 32,41 - 35,75
    Валюта
    USD/EUR 1,0868 0,014 0,0352
    USD/GBP 1,2796 - 0,0021 0,0458
    JPY/USD 109,77 0,68 - 9,52
    RUB/USD 55,8168 - 0,8509 - 5,4562
    TRY/USD 3,57165 - 0,06845 0,04395
    CNY/USD 6,8847 - 0,0012 - 0,0603
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi