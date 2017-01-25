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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.01.2017)

    Нефть Brent – 55,33 доллара/баррель

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 55,33 0,1 -1,49
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,07 0,32 -0,65
    Золото (доллар/унция) 1213,6 -2 63,6
    Индексы
    Dow-Jones 19912,71 112,86 150,11
    S&P 500 2280,07 14,87 41,24
    Nasdaq 5600,96 48,01 217,85
    Nikkei 18787,99 -46,65 -326,38
    Dax 11594,94 49,19 113,88
    FTSE 100 7150,34 -0,84 7,51
    CAC 40 4830,03 8,62 -32,28
    Shanghai Composite 3142,55 5,775 38,91
    Bist 100 84207,89 1160,09 6069,23
    RTS 1155,38 17,71 3,05
    Валюта
    USD/EUR 1,0731 -0,0034 -0,9785
    USD/GBP 1,2501 -0,0034 0,0163
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