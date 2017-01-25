Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.01.2017)

Баку. 25 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,33
|0,1
|-1,49
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,07
|0,32
|-0,65
|Золото (доллар/унция)
|1213,6
|-2
|63,6
|Индексы
|Dow-Jones
|19912,71
|112,86
|150,11
|S&P 500
|2280,07
|14,87
|41,24
|Nasdaq
|5600,96
|48,01
|217,85
|Nikkei
|18787,99
|-46,65
|-326,38
|Dax
|11594,94
|49,19
|113,88
|FTSE 100
|7150,34
|-0,84
|7,51
|CAC 40
|4830,03
|8,62
|-32,28
|Shanghai Composite
|3142,55
|5,775
|38,91
|Bist 100
|84207,89
|1160,09
|6069,23
|RTS
|1155,38
|17,71
|3,05
|Валюта
|USD/EUR
|1,0731
|-0,0034
|-0,9785
|USD/GBP
|1,2501
|-0,0034
|0,0163
|JPY/USD
|113,78
|1,07
|-5,51
|RUB/USD
|59,2986
|-0,2534
|-1,9744
|TRY/USD
|3,7835
|0,0267
|0,2558
|CNY/USD
|6,859
|0,0053
|-0,086
Tural İbadlıАвтор новости
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