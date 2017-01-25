Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.01.2017)

25 января, 2017 09:17

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,33 0,1 -1,49 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,07 0,32 -0,65 Золото (доллар/унция) 1213,6 -2 63,6 Индексы Dow-Jones 19912,71 112,86 150,11 S&P 500 2280,07 14,87 41,24 Nasdaq 5600,96 48,01 217,85 Nikkei 18787,99 -46,65 -326,38 Dax 11594,94 49,19 113,88 FTSE 100 7150,34 -0,84 7,51 CAC 40 4830,03 8,62 -32,28 Shanghai Composite 3142,55 5,775 38,91 Bist 100 84207,89 1160,09 6069,23 RTS 1155,38 17,71 3,05 Валюта USD/EUR 1,0731 -0,0034 -0,9785 USD/GBP 1,2501 -0,0034 0,0163 JPY/USD 113,78 1,07 -5,51 RUB/USD 59,2986 -0,2534 -1,9744 TRY/USD 3,7835 0,0267 0,2558 CNY/USD 6,859 0,0053 -0,086