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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2018)

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 74,73 - 0,03 7,86
    Нефть WTI (доллар/баррель) 67,83 0,66 7,41
    Золото (доллар/унция) 1194 - 9,3 - 115,3
    Индексы
    Dow-Jones 25 656,98 - 76,62 937,76
    S&P 500 2 856,98 - 4,84 183,37
    Nasdaq 7 878,46 - 10,64 975,07
    Nikkei 22 594,37 231,82 - 170,57
    Dax 12 365,58 - 20,12 - 552,06
    FTSE 100 7 563,22 - 11,02 - 124,55
    CAC 40 5 419,33 - 1,28 106,77
    Shanghai Composite 2 724,63 10,02 - 582,54
    Bist 100 90 185,99 0 - 25147,01
    RTS 1 043,09 - 22,25 - 111,34
    Валюта
    USD/EUR 1,154 - 0,0057 - 0,0465
    USD/GBP 1,2811 - 0,01 - 0,0702
    JPY/USD 111,29 0,73 - 1,4
    RUB/USD 68,2299 0,2233 10,541
    TRY/USD 6,1235 0,0723 2,3253
    CNY/USD 6,8778 0,036 0,371
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