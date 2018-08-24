Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2018)

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|74,73
|- 0,03
|7,86
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|67,83
|0,66
|7,41
|Золото (доллар/унция)
|1194
|- 9,3
|- 115,3
|Индексы
|Dow-Jones
|25 656,98
|- 76,62
|937,76
|S&P 500
|2 856,98
|- 4,84
|183,37
|Nasdaq
|7 878,46
|- 10,64
|975,07
|Nikkei
|22 594,37
|231,82
|- 170,57
|Dax
|12 365,58
|- 20,12
|- 552,06
|FTSE 100
|7 563,22
|- 11,02
|- 124,55
|CAC 40
|5 419,33
|- 1,28
|106,77
|Shanghai Composite
|2 724,63
|10,02
|- 582,54
|Bist 100
|90 185,99
|0
|- 25147,01
|RTS
|1 043,09
|- 22,25
|- 111,34
|Валюта
|USD/EUR
|1,154
|- 0,0057
|- 0,0465
|USD/GBP
|1,2811
|- 0,01
|- 0,0702
|JPY/USD
|111,29
|0,73
|- 1,4
|RUB/USD
|68,2299
|0,2233
|10,541
|TRY/USD
|6,1235
|0,0723
|2,3253
|CNY/USD
|6,8778
|0,036
|0,371
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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