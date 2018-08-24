Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.08.2018)

24 августа, 2018 10:05

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 74,73 - 0,03 7,86 Нефть WTI (доллар/баррель) 67,83 0,66 7,41 Золото (доллар/унция) 1194 - 9,3 - 115,3 Индексы Dow-Jones 25 656,98 - 76,62 937,76 S&P 500 2 856,98 - 4,84 183,37 Nasdaq 7 878,46 - 10,64 975,07 Nikkei 22 594,37 231,82 - 170,57 Dax 12 365,58 - 20,12 - 552,06 FTSE 100 7 563,22 - 11,02 - 124,55 CAC 40 5 419,33 - 1,28 106,77 Shanghai Composite 2 724,63 10,02 - 582,54 Bist 100 90 185,99 0 - 25147,01 RTS 1 043,09 - 22,25 - 111,34 Валюта USD/EUR 1,154 - 0,0057 - 0,0465 USD/GBP 1,2811 - 0,01 - 0,0702 JPY/USD 111,29 0,73 - 1,4 RUB/USD 68,2299 0,2233 10,541 TRY/USD 6,1235 0,0723 2,3253 CNY/USD 6,8778 0,036 0,371