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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.05.2017)

    Нефть Brent – 54,15 доллара/баррель

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 54,15 0,28 -2,67
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,47 0,74 -2,25
    Золото (доллар/унция) 1 255,5 -5,9 105,5
    Индексы
    Dow-Jones 20 937,91 43,08 1 175,31
    S&P 500 2 398,42 4,4 159,59
    Nasdaq 6 138,71 5,09 755,6
    Nikkei 19 724,32 46,04 609,95
    Dax 12 659,15 39,69 1 178,09
    FTSE 100 7 485,29 -11,05 342,46
    CAC 40 5 348,16 25,28 485,85
    Shanghai Composite 3 061,947 -13,733 -41,693
    Bist 100 97 717,48 1 317,45 19 578,82
    RTS 1 096,83 13,25 -55,5
    Валюта
    USD/EUR 1,1183 -0,0054 -0,9333
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