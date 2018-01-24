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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2018)

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,96 0,93 3,39
    Нефть WTI (доллар/баррель) 64,47 0,98 4,1
    Золото (доллар/унция) 1341,7 9,8 25,6
    Индексы
    Dow-Jones 26 210,81 - 3,79 1 386,8
    S&P 500 2 839,13 6,16 143,32
    Nasdaq 7 460,29 52,26 453,39
    Nikkei 23 932,3 115,97 1 167,36
    Dax 13 559,6 95,91 688,21
    FTSE 100 7 731,83 16,39 83,73
    CAC 40 5 535,26 - 6,73 246,66
    Shanghai Composite 3 546,505 45,145 198,185
    Bist 100 118 400,1 1 164,6 875,9
    RTS 1 283,75 - 1,58 129,32
    Валюта
    USD/EUR 1,2299 0,0037 0,0248
    USD/GBP 1,4 0,0013 0,041
    JPY/USD 110,31 - 0,61 - 1,98
    RUB/USD 56,383 - 0,1013 - 1,1154
    TRY/USD 3,7675 - 0,0077 0,0007
    CNY/USD 6,4047 - 0,0003 - 0,0883
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