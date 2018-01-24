Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2018)

24 января, 2018 09:30

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 69,96 0,93 3,39 Нефть WTI (доллар/баррель) 64,47 0,98 4,1 Золото (доллар/унция) 1341,7 9,8 25,6 Индексы Dow-Jones 26 210,81 - 3,79 1 386,8 S&P 500 2 839,13 6,16 143,32 Nasdaq 7 460,29 52,26 453,39 Nikkei 23 932,3 115,97 1 167,36 Dax 13 559,6 95,91 688,21 FTSE 100 7 731,83 16,39 83,73 CAC 40 5 535,26 - 6,73 246,66 Shanghai Composite 3 546,505 45,145 198,185 Bist 100 118 400,1 1 164,6 875,9 RTS 1 283,75 - 1,58 129,32 Валюта USD/EUR 1,2299 0,0037 0,0248 USD/GBP 1,4 0,0013 0,041 JPY/USD 110,31 - 0,61 - 1,98 RUB/USD 56,383 - 0,1013 - 1,1154 TRY/USD 3,7675 - 0,0077 0,0007 CNY/USD 6,4047 - 0,0003 - 0,0883