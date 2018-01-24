Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2018)

Баку. 24 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,96
|0,93
|3,39
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|64,47
|0,98
|4,1
|Золото (доллар/унция)
|1341,7
|9,8
|25,6
|Индексы
|Dow-Jones
|26 210,81
|- 3,79
|1 386,8
|S&P 500
|2 839,13
|6,16
|143,32
|Nasdaq
|7 460,29
|52,26
|453,39
|Nikkei
|23 932,3
|115,97
|1 167,36
|Dax
|13 559,6
|95,91
|688,21
|FTSE 100
|7 731,83
|16,39
|83,73
|CAC 40
|5 535,26
|- 6,73
|246,66
|Shanghai Composite
|3 546,505
|45,145
|198,185
|Bist 100
|118 400,1
|1 164,6
|875,9
|RTS
|1 283,75
|- 1,58
|129,32
|Валюта
|USD/EUR
|1,2299
|0,0037
|0,0248
|USD/GBP
|1,4
|0,0013
|0,041
|JPY/USD
|110,31
|- 0,61
|- 1,98
|RUB/USD
|56,383
|- 0,1013
|- 1,1154
|TRY/USD
|3,7675
|- 0,0077
|0,0007
|CNY/USD
|6,4047
|- 0,0003
|- 0,0883
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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