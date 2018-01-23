Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2018)

Баку. 23 января. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|69,03
|0,28
|2,16
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,49
|- 0,08
|3,07
|Золото (доллар/унция)
|1 331,9
|0,8
|22,6
|Индексы
|Dow-Jones
|26 214,6
|142,88
|1 495,38
|S&P 500
|2 832,97
|22,67
|159,36
|Nasdaq
|7 408,03
|71,65
|504,64
|Nikkei
|23 816,33
|8,27
|1 051,39
|Dax
|13 463,69
|29,24
|546,05
|FTSE 100
|7 715,44
|- 69 315,35
|27,67
|CAC 40
|5 541,99
|15,48
|229,43
|Shanghai Composite
|3 501,36
|13,5
|194,19
|Bist 100
|117 235,5
|2 088,44
|1 902,5
|RTS
|1 285,33
|14,41
|130,9
|Валюта
|USD/EUR
|1,2262
|0,0039
|0,0257
|USD/GBP
|1,3987
|0,0129
|0,0474
|JPY/USD
|110,92
|0,22
|- 1,77
|RUB/USD
|56,4843
|- 0,2331
|- 1,2046
|TRY/USD
|3,7752
|- 0,0302
|- 0,023
|CNY/USD
|6,405
|- 0,0008
|- 0,1018
Tural İbadlıАвтор новости
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