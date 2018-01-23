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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.01.2018)

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 69,03 0,28 2,16
    Нефть WTI (доллар/баррель) 63,49 - 0,08 3,07
    Золото (доллар/унция) 1 331,9 0,8 22,6
    Индексы
    Dow-Jones 26 214,6 142,88 1 495,38
    S&P 500 2 832,97 22,67 159,36
    Nasdaq 7 408,03 71,65 504,64
    Nikkei 23 816,33 8,27 1 051,39
    Dax 13 463,69 29,24 546,05
    FTSE 100 7 715,44 - 69 315,35 27,67
    CAC 40 5 541,99 15,48 229,43
    Shanghai Composite 3 501,36 13,5 194,19
    Bist 100 117 235,5 2 088,44 1 902,5
    RTS 1 285,33 14,41 130,9
    Валюта
    USD/EUR 1,2262 0,0039 0,0257
    USD/GBP 1,3987 0,0129 0,0474
    JPY/USD 110,92 0,22 - 1,77
    RUB/USD 56,4843 - 0,2331 - 1,2046
    TRY/USD 3,7752 - 0,0302 - 0,023
    CNY/USD 6,405 - 0,0008 - 0,1018
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