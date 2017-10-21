Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2017)

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|57,9
|0,67
|1,08
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|51,7
|0,41
|-2,02
|Золото (доллар/унция)
|1 282,42
|-7,58
|132,42
|Индексы
|Dow-Jones
|23 328,63
|165,59
|3 566,03
|S&P 500
|2 575,21
|13,11
|336,38
|Nasdaq
|6 629,05
|23,99
|1 245,95
|Nikkei
|21 457,64
|9,12
|2 343,27
|Dax
|12 991,28
|1,18
|1 510,22
|FTSE 100
|7 523,23
|0,19
|380,4
|CAC 40
|5 372,38
|4,09
|510,07
|Shanghai Composite
|3 378,65
|8,48
|275,01
|Bist 100
|108 488,69
|55,14
|30 330,03
|RTS
|1 134,45
|-4,19
|-17,88
|Валюта
|USD/EUR
|1,1784
|-0,0068
|0,1268
|USD/GBP
|1,3186
|0,0027
|0,0848
|JPY/USD
|113,53
|0,99
|-5,76
|RUB/USD
|57,4945
|0,2211
|-3,772
|TRY/USD
|3,6705
|0,0238
|0,1421
|CNY/USD
|6,6198
|-0,0112
|-0,3424
Cavid ƏzimovАвтор новости
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