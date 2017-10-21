Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2017)

21 октября, 2017 09:59

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар

Нефть Brent (доллар/баррель) 57,9 0,67 1,08 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,7 0,41 -2,02 Золото (доллар/унция) 1 282,42 -7,58 132,42 Индексы Dow-Jones 23 328,63 165,59 3 566,03 S&P 500 2 575,21 13,11 336,38 Nasdaq 6 629,05 23,99 1 245,95 Nikkei 21 457,64 9,12 2 343,27 Dax 12 991,28 1,18 1 510,22 FTSE 100 7 523,23 0,19 380,4 CAC 40 5 372,38 4,09 510,07 Shanghai Composite 3 378,65 8,48 275,01 Bist 100 108 488,69 55,14 30 330,03 RTS 1 134,45 -4,19 -17,88 Валюта USD/EUR 1,1784 -0,0068 0,1268 USD/GBP 1,3186 0,0027 0,0848 JPY/USD 113,53 0,99 -5,76 RUB/USD 57,4945 0,2211 -3,772 TRY/USD 3,6705 0,0238 0,1421 CNY/USD 6,6198 -0,0112 -0,3424