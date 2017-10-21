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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2017)

    Нефть Brent – 57,9 долларов/баррель

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 57,9 0,67 1,08
    Нефть WTI (доллар/баррель) 51,7 0,41 -2,02
    Золото (доллар/унция) 1 282,42 -7,58 132,42
    Индексы
    Dow-Jones 23 328,63 165,59 3 566,03
    S&P 500 2 575,21 13,11 336,38
    Nasdaq 6 629,05 23,99 1 245,95
    Nikkei 21 457,64 9,12 2 343,27
    Dax 12 991,28 1,18 1 510,22
    FTSE 100 7 523,23 0,19 380,4
    CAC 40 5 372,38 4,09 510,07
    Shanghai Composite 3 378,65 8,48 275,01
    Bist 100 108 488,69 55,14 30 330,03
    RTS 1 134,45 -4,19 -17,88
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    USD/EUR 1,1784 -0,0068 0,1268
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